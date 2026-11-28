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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि राज्य स्तर पर चयनित कर्मचारियों को 51 हजार रुपये प्रति सदस्य और जिला स्तर पर चयनित कर्मचारियों को 31 हजार रुपये प्रति सदस्य की नकद राशि दी जाएगी।राज्य स्तर पर फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार की श्रेणियों में अधिकतम पांच-पांच पुरस्कार दिए जा सकेंगे। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में अधिकतम पांच पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।योजना के तहत कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से या अधिकतम चार सदस्यों की टीम बनाकर आवेदन कर सकते हैं। टीम के प्रत्येक सदस्य को समान पुरस्कार राशि मिलेगी। इसमें ग्रुप-ए, बी, सी और डी के पात्र कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।विभागों के अलावा बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, संस्थान और सरकार के नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों के पात्र कर्मचारी भी आवेदन कर सकेंगे।पुरस्कार के लिए 1 जनवरी 2025 से 30 अक्तूबर तक किए गए उत्कृष्ट कार्यों, नवाचारों और योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। आवेदन के साथ अधिकतम 200 शब्दों में परियोजना का विवरण और 10 स्लाइड तक की प्रस्तुति देनी होगी। इसमें कार्य की रणनीति, उपलब्धियां, परिणाम और समाज पर पड़े सकारात्मक प्रभाव की जानकारी देनी होगी।डीसी ने बताया कि आवेदन निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना अनिवार्य है। आवेदन संबंधित कार्यालयाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष के माध्यम से आगे भेजे जाएंगे। राज्य और जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य 15 दिसंबर तक निर्धारित किया गया है।