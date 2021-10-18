Rewari News: मकान से जेवरात और नकदी चोरी के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

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एसपी कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गांव बोडिया कमालपुर निवासी रजनी ने 16 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने और उसके पति ने 10 अगस्त को अपने जेवरात व नकदी अलमारी में रखे थे। 11 अगस्त को उसका देवर घर आया था और शाम को वापस चला गया। 13 अगस्त को जब उसने खर्च के लिए अलमारी से रुपये निकालने चाहे तो उसमें जेवरात और नकदी नहीं मिले।जांच के दौरान पुलिस ने गांव बोडिया कमालपुर निवासी तेजपाल उर्फ बोणा उर्फ कालिया और रेवाड़ी के भजन का बाग निवासी हिमांशु को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में तेजपाल ने बताया कि उसने चोरी किए गए जेवरात हिमांशु और परशुराम कॉलोनी निवासी कृष्ण को बेचे थे।पुलिस ने हिमांशु के कब्जे से एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी और दो जोड़ी सोने के टॉप्स बरामद किए थे। इसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए कृष्ण को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से एक सोने का मंगलसूत्र, एक सोने की अंगूठी, एक चांदी की अंगूठी, दो जोड़ी चांदी की पायल, दो जोड़ी चांदी की चुटकी और दो चांदी के सिक्के बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।