Rewari News: गांव कमालपुर में प्रशासन का रात्रि ठहराव कार्यक्रम आज
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:42 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:42 AM IST
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रेवाड़ी। जिला प्रशासन की ओर से बुधवार 26 अगस्त को गांव कमालपुर में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान डीसी अभिषेक मीणा और एसपी हेमेंद्र मीणा ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी सार्वजनिक व व्यक्तिगत समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान के लिए कार्रवाई की जाएगी। नगराधीश जितेंद्र कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में परिवार पहचान पत्र और राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। इसके अलावा सरकार की जनहितकारी नीतियों की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
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