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दिसंबर में रेवाड़ी से से चलने वाली और यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे यात्रियों को अधिक सीटें और बर्थ उपलब्ध हो सकेंगी। खासकर मदार, फुलेरा, हिसार और रींगस मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार मदार-रेवाड़ी-मदार रेलसेवा में एक से 31 दिसंबर तक पांच साधारण श्रेणी के अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे। इसी प्रकार रेवाड़ी-फुलेरा-रेवाड़ी, रेवाड़ी-हिसार-रेवाड़ी, रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी और रेवाड़ी-फुलेरा-रेवाड़ी में भी एक से 31 दिसंबर तक पांच-पांच साधारण श्रेणी के डिब्बे बढ़ाए जाएंगे।भिवानी-ढेहर का बालाजी-भिवानी रेलसेवा में दो दिसंबर से एक जनवरी तक तीन साधारण श्रेणी के डिब्बे बढ़ेंगे। वहीं भिवानी-मथुरा-भिवानी रेलसेवा में भी तीन अतिरिक्त साधारण डिब्बों की अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।रेलवे की ओर से श्रीगंगानगर-दिल्ली-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त शयनयान डिब्बा लगाया जाएगा। बीकानेर-दिल्ली सराय-बीकानेर रेलसेवा में एक तृतीय वातानुकूलित, एक शयनयान और एक साधारण श्रेणी का डिब्बा बढ़ेगा।दिल्ली सराय-सीकर और दिल्ली सराय-जोधपुर रेलसेवाओं में भी तीन-तीन अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे। इसके अलावा अजमेर-अमृतसर रेलसेवा में तृतीय वातानुकूलित अर्थव्यवस्था श्रेणी का एक डिब्बा बढ़ाया जाएगा।रेलवे के इस निर्णय से दिसंबर में यात्रा करने वाले यात्रियों को आरक्षित और सामान्य श्रेणी में अधिक जगह मिल सकेगी। हालांकि यह व्यवस्था निर्धारित अवधि के लिए अस्थायी रूप से लागू रहेगी।