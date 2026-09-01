मधुर व्यवहार से जीवन में आती है खुशियों की बहार : दिनेश

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उन्होंने कहा कि व्यक्ति कितना भी शिक्षित या सुंदर क्यों न हो, यदि उसका व्यवहार असभ्य और अहंकारपूर्ण है तो उसकी योग्यता का प्रभाव कम हो जाता है। वहीं विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति सहज ही लोगों के दिल में जगह बना लेता है।संस्था के संरक्षक अरुण गुप्ता ने विद्यार्थियों को समय प्रबंधन के उपयोगी टिप्स दिए। विद्यालय की प्राचार्या नम्रता सचदेवा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यालय में विद्यार्थियों को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा और संस्कारों का ज्ञान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के विद्यार्थी शिक्षा, खेल और अन्य गतिविधियों में जिले का नाम रोशन कर रहे हैं।कार्यक्रम में विद्यार्थियों को उपयोगी साहित्य वितरित किया गया। संस्था की ओर से विद्यालय को शहीद-ए-आजम भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र भेंट किए गए। कार्यक्रम में सुषमा शर्मा, पूनम, रीना, अनामिका, योगेश शास्त्री, अनिल, दौलत राम, मधु, विनोद, अंजना, ममता, मीनाक्षी, उमेश, एकता, ललिता और संगीता सैनी ने सहयोग किया।