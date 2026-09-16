Rewari News: आज से गांवों में चलेगा स्वच्छता अभियान

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सीईओ राहुल मोदी ने कहा कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान के तहत स्वच्छता में सहभाग स्वच्छ भारत, विकसित भारत थीम पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों के सभी सार्वजनिक स्थानों, अमृत सरोवरों, फिरनी तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी गांव में कूड़े-कचरे के ढेर दिखाई न दे और स्वच्छता व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाए रखा जाए।इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता एवं सफाई गतिविधियों में जन भागीदारी को मजबूत करना व विशेष रूप से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 के तहत जन भागीदारी के साथ अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन पर जोर देना है।उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान मुख्य रूप से स्वच्छता पाठशाला, युवा फॉर स्वच्छता, स्वच्छता से समृद्धि, स्वच्छ भारत विकसित भारत, एक दिन एक घंटा और सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान, एक पेड़ मां के नाम जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।ग्रामीणों, युवाओं, विद्यार्थियों एवं जनप्रतिनिधियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।