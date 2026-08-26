Rewari News: साहबी बैराज पुल पर पुलिसकर्मियों के लिए बनाया बूथ

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पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान बारिश, गर्मी और सर्दी में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए कंपनी की ओर से पुलिसकर्मियों के लिए बूथ बनवाया गया है। इस अवसर पर धारूहेड़ा ट्रैफिक थाना प्रभारी सुरेश कुमार सहित आसपास के गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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धारूहेड़ा। दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने साहबी बैराज पुल मसानी पर यातायात व्यवस्था संभालने वाले पुलिस कर्मचारियों को अब मौसम की मार से राहत मिलेगी। पुलिसकर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की एक दुपहिया वाहन कंपनी की ओर से पुलिस बूथ का निर्माण कराया गया है। मंगलवार को डीएसपी ट्रैफिक पवन कुमार ने बूथ का शुभारंभ किया।