Rewari News: युवक पर जानलेवा हमला करने मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार

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मोहल्ला न्यू आदर्श नगर निवासी मनीष ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 28 अगस्त की रात समय लगभग 11 बजे वह भाड़ावास चौक से अपने घर के लिए एक अज्ञात व्यक्ति की बाइक पर बैठकर जा रहा था। जब वे आत्मप्रकाश अस्पताल के पास पहुंचे, तो पीछे से आई एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर गए।स्कॉर्पियो गाड़ी से विक्रम भान, राहुल, दीपांशु उर्फ मैसी, आदित्य उर्फ माया, कुणाल तथा उनके 2-3 अन्य साथी हाथों में पिस्टल, लोहे की रॉड और डंडे लेकर नीचे उतरे। आरोपी विक्रम भान ने उसकी कनपटी पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद अन्य आरोपियों ने लोहे की रॉड और डंडों से उसके पैरों, हाथों और शरीर पर बेरहमी से हमला कर दिया।पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए ज्यादातर आरोपी आदतन अपराधी है। आरोपियों के खिलाफ पहले भी अलग-अलग थानों में कई संगीन मामले दर्ज हैं।