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Rewari News: युवक पर जानलेवा हमला करने मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार

Sat, 29 Aug 2026 11:14 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 29 Aug 2026 11:14 PM IST
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7 accused arrested in case of life-threatening attack on a youth.
रेवाड़ी। पुलिस ने पुरानी रंजिश में युवक को गाड़ी से टक्कर मारने के बाद लोहे की रॉड व डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी मोहल्ला गुर्जरवाड़ा निवासी विक्रम भान, विकास नगर निवासी हैप्पी, शक्ति नगर निवासी दीपांशु उर्फ मैसी, गांव रोहड़ाई निवासी विपिन, गोकलगढ़ निवासी राहुल, आदित्य उर्फ माया व कुणाल हैं।
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मोहल्ला न्यू आदर्श नगर निवासी मनीष ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 28 अगस्त की रात समय लगभग 11 बजे वह भाड़ावास चौक से अपने घर के लिए एक अज्ञात व्यक्ति की बाइक पर बैठकर जा रहा था। जब वे आत्मप्रकाश अस्पताल के पास पहुंचे, तो पीछे से आई एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर गए।
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स्कॉर्पियो गाड़ी से विक्रम भान, राहुल, दीपांशु उर्फ मैसी, आदित्य उर्फ माया, कुणाल तथा उनके 2-3 अन्य साथी हाथों में पिस्टल, लोहे की रॉड और डंडे लेकर नीचे उतरे। आरोपी विक्रम भान ने उसकी कनपटी पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद अन्य आरोपियों ने लोहे की रॉड और डंडों से उसके पैरों, हाथों और शरीर पर बेरहमी से हमला कर दिया।
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पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए ज्यादातर आरोपी आदतन अपराधी है। आरोपियों के खिलाफ पहले भी अलग-अलग थानों में कई संगीन मामले दर्ज हैं।
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