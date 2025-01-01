Rewari News: अनाज मंडी में 200 किसानों ने कराई दांतों की जांच

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कोसली। स्थानीय अनाज मंडी परिसर में शनिवार को लगे निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर में 200 किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों के दांतों की जांच कराई। फसल खरीद के सीजन में अनाज मंडी पहुंचने वाले किसानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिविर लगाया गया। इस अवसर पर को-ऑपरेटिव सोसायटी के चेयरमैन कपिल, मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन दिनेश बंसल, जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी विनय यादव, हंसराज सिंगला, सुदीप, मोनू बंसल, अजय कुमार, हरपाल और धीरज मौजूद रहे।