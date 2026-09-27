Rewari News: शिविर में 185 मरीजों की जांच

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डहीना। गांव कंवाली स्थित राव जी पार्क में रविवार को आयोजित निशुल्क नेत्र जांच शिविर में 185 मरीजों ने आंखों की जांच कराई। इनमें 30 मरीजों का चयन मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए किया गया। आयोजन ब्लॉक समिति डहीना के अध्यक्ष कर्णपाल यादव और विजय एकता मंच के सौजन्य से किया गया। मोतियाबिंद के मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। शिविर में 106 जरूरतमंद मरीजों को चश्मे और दवाइयां भी वितरित की गईं। अध्यक्ष कर्णपाल यादव ने बताया कि चिह्नित मरीजों को ऑपरेशन के लिए धीर नेत्र संस्थान, कोसली ले जाने और ऑपरेशन के बाद वापस कंवाली छोड़ने की व्यवस्था भी निशुल्क रहेगी। समाजसेवी विजय गुड़ियानी ने कहा कि आंखें शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग हैं। समय-समय पर आंखों की जांच कराने से बीमारी का समय रहते पता लगाया जा सकता है और उचित उपचार संभव है। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि देशराज, पूर्व सरपंच अमित खोला, अजय यादव सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।