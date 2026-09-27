Rewari News: विप्र फाउंडेशन की बैठक में समाज के 13 लोगों का सम्मान

बैठक में नगर परिषद चुनाव में समाज की ओर से चुनाव मैदान में उतरे 13 लोगों को सम्मानित किया गया। संगठन पदाधिकारियों ने उनके सामाजिक योगदान की सराहना की।भिवाड़ी अध्यक्ष मनोज पांडे ने संगठन विस्तार की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए 21 सेक्टर एवं सोसाइटी प्रमुखों के नामों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य क्षेत्र के प्रत्येक विप्र परिवार तक पहुंचना और समाज में एकता, सहयोग व समन्वय को मजबूत करना है। बैठक में आगामी सामाजिक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान दिग्विजय शुक्ला, अभिषेक भारद्वाज, राघव शर्मा, विवेक मिश्रा, अशोक खरवाल, राकेश शर्मा, ललित भारद्वाज सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरिराम शर्मा, संगठन महामंत्री संजय कौशिक, भिवाड़ी अध्यक्ष मनोज पांडे, युवा अध्यक्ष श्रीभगवान शर्मा और टपूकड़ा अध्यक्ष प्रदीप शर्मा सहित पदाधिकारी मौजूद रहे।