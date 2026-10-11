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Panipat News: पोल्ट्री फार्म में फंदे से लटका मिला युवक

Sun, 11 Oct 2026 03:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Sun, 11 Oct 2026 03:17 AM IST
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Youth found hanging in poultry farm
इसराना। नौल्था गांवमें बलाना रोड पर एक पोल्ट्री फार्म में शनिवार सुबह एक युवक फंदे से लटका मिला। शव की शिनाख्त राम वासी मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। इसराना थाना पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। शव को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। साथ ही मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। थाना इसराना पुलिस के प्रभारी हरिराम ने बताया कि शनिवार सुबह बलाना रोड पर एक पोल्ट्री फार्म पर एक 24 वर्षीय युवक फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि युवक पोल्ट्री फार्म पर काम करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
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