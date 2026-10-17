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Panipat News: सेवा संकल्प अभियान में नुक्कड़ नाटकों के जरिए युवाओं को किया जा रहा नशामुक्ति के प्रति जागरूक

Sat, 17 Oct 2026 08:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 08:17 PM IST
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Youth are being made aware about de-addiction.
- बापौली, इसराना, समालखा व सनौली समेत विभिन्न क्षेत्रों में गूंजा संदेश
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में विशेष नशामुक्ति जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से युवाओं, विद्यार्थियों और आमजन को नशे के घातक दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया जा रहा है।

बापौली, इसराना, मतलौडा, पानीपत, समालखा और सनौली खुर्द क्षेत्रों में आयोजित इन जागरूकता कार्यक्रमों में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटकों के जरिए जुडे़े हैं। यहां नशे के शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक नुकसानों को बेहद प्रभावशाली ढंग से पेश किया। इस दौरान उपस्थित विद्यार्थियों व युवाओं को नशे से तौबा करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की शपथ दिलाई गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य जनभागीदारी सुनिश्चित कर एक स्वस्थ एवं नशामुक्त हरियाणा का निर्माण करना है। इन आयोजनों के सफल संचालन में तत्व सत्य एलएलपी और हरियाणा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन का विशेष सहयोग रहा।
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