Panipat News: युवक की सड़क हादसे में मौत, पिता घायल

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कवी गांव के राजेश कुमार खंडरा स्थित वर्धमान यार्न फैक्टरी में सिक्योरिटी गार्ड है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की रात करीब साढ़े सात बजे उनका बेटा नितिन (22) उनको मोटरसाइकिल लेकर ड्यूटी पर छोड़ने जा रहा था। वे खंडरा के सरकारी स्कूल के पास पहुंचे तो अचानक मोटरसाइकिल के टायर में झाड़ी फंस गई। इस पर राजेश सड़क से नीचे की तरफ खड़े हो गए, जबकि नितिन नीचे उतरकर टायर से झाड़ी निकालने लगा। इसी दौरान पीछे से अत्यधिक तेज गति से आई एक अनियंत्रित कार ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उनको जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। यहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया गया। परिवार के लोग नितिन को रोहतक के एक निजी अस्पताल ले गए। उनको 17 अक्तूबर को उसे दोबारा पीजीआईएमएस रोहतक लाया गया। यहां पर चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। मतलौडा थाना पुलिस के प्रभारी राजेश ने बताया कि पीड़ित पिता की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद

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मतलौडा। थिराना-खंडरा सड़क पर पिता को ड्यूटी पर छोड़ने जा रहे बेटे की मौत हो गई। जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब मोटरसाइकिल के टायर में झाड़ी फंसने के कारण वे सड़क किनारे रुके थे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कार चालक मौके से भाग गया। मतलौडा थाना पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।