Panipat News: दुकान के सामने खड़ी ई-रिक्शा चोरी

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समालखा। चोरों ने शहर की अनाज मंडी में एक दुकान के सामने खड़ी एक ई-रिक्शा के चोरी कर ली। समालखा पुलिस ने शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कालीरामणा पाना निवासी कृष्ण ने बताया कि वह मेट्रो ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता है। वह रविवार सुबह करीब 10:30 बजे अपनी ई-रिक्शा अनाज मंडी में एक दुकान के सामने खड़ी थी। वह चाबी सीट के नीचे रखकर किसी काम से रोहतक चला गया था। वह शाम करीब 6:40 बजे वापस आया तो ई-रिक्शा नहीं मिली। काफी तलाश और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं लगा। समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।संवाद