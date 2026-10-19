Panipat News: सोनू रामड़ा ने दंगल में 11 हजार रुपये का जीता इनाम

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मुख्यातिथि विनोद रावल उर्फ बिटटू ने कहा कि गांव का असली खेल दंगल है, जिसको बड़ी दूर-दराज से ग्रामीण देखने और पहलवान जोर आजमाइश के लिए आते हैं। इसलिए हमें खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। जिससे आपस में प्रेम व भाईचारे की भावना बढ़ती है। साथ ही उन्होंने युवाओं को खेलों में बढ़-चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर ओमपाल गोयला, महिपाल, जयकिशन, रामधन, ओमपाल सिंह, रमेश, राजेंद्र, नवीन व सुनील मौजूद रहे। संवाद

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सनौली। बापौली गांव में रविवार को ग्रामीणों ने इनामी दंगल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी विनोद रावल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विजेता पहलवानों को नकद इनाम देकर सम्मानित किया। दंगल में सोनू रामड़ा व नरेश बापौली ने जीत हासिल की। इसमें सोनू रामड़ा ने 11 हजार रुपये का इनाम जीता। दंगल में हरियाणा, यूपी सहित अनेक स्थानों से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया।