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Panipat News: तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से महिला की मौत

Mon, 19 Oct 2026 03:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Mon, 19 Oct 2026 03:10 AM IST
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Woman killed after being struck by a speeding pickup truck
पानीपत। जीटी रोड पर अनाज मंडी के पास सड़क पार कर रही एक महिला की पिकअप की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के पति के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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श्रीराम चौधरी ने पुलिस को बताया कि वह शुक्रवार शाम करीब साढ़े बजे अपनी पत्नी गायत्री के साथ शिव नगर के सामने जीटी रोड पार कर रहे थे। दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। इसी दौरान अचानक तेज गति से आई एक पिकअप गाड़ी ने गायत्री को अपनी चपेट में ले लिया। वह पिकअप में सवार लोगों की मदद ने उनको अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रोहतक रेफर किया गया था। उनकी पत्नी ने रोहतक जाते समय बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। सेक्टर-29 थाना प्रभारी रोबिन ने बताया कि पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ब्यूरो
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