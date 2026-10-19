Panipat News: कोटा और पानीपत के बीच चलेगी विशेष ट्रेन
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Mon, 19 Oct 2026 03:40 AM IST
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पानीपत। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे अधिकारियों द्वारा कोटा-पानीपत के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की निर्णय लिया गया है। गाड़ी संख्या 09801-09802 कोटा-पानीपत स्पेशल 22 व 26 अक्टूबर 2026 को दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी। इससे यात्रियों को कोटा, दिल्ली, हरियाणा एवं मार्ग के अन्य प्रमुख शहरों तक आवागमन की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
गाड़ी संख्या 09801 कोटा-पानीपत स्पेशल कोटा से सुबह 09:45 बजे रवाना होकर लाखेरी 10:38 बजे, सवाई माधोपुर 11:28 बजे, गंगापुर सिटी 12:23 बजे, हिंडौन सिटी 01:08 बजे, बयाना 02:10 बजे व भरतपुर 02:48 बजे, मथुरा 04:10 बजे, नई दिल्ली 07.15 बजे, सोनीपत 08:43 बजे, भोड़वाल माजरी 09:20 बजे पहुंचते हुए उसी दिन रात्रि 10:25 बजे पानीपत पहुंचेगी।
वापसी में गाड़ी संख्या 09802 पानीपत-कोटा स्पेशल पानीपत से रात को 11:35 बजे रवाना होकर अगले दिन भोड़वाल माजरी 12:35 बजे, सोनीपत 01:10 बजे, नई दिल्ली 02:20 बजे, मथुरा 05:15 बजे, भरतपुर 06:03 बजे, बयाना 07:00 बजे, हिंडौन सिटी 07:57 बजे, गंगापुर सिटी 08:32 बजे, सवाई माधोपुर 09:55 बजे व लाखेरी 10:56 बजे पहुंचते हुए दोपहर 01:00 बजे कोटा पहुंचेगी। ट्रेन में दो एसएलआर, 12 सामान्य श्रेणी, तीन शयन यान श्रेणी, एक तृतीय श्रेणी वातानुकूलित समेत कुल 18 कोच की ट्रेन को चलाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे स्टेशन अधीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि पानीपत से कोटा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। ट्रेन का भोड़वाल माजरी स्टेशन पर भी ठहराव निर्धारित किया गया है। संवाद
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गाड़ी संख्या 09801 कोटा-पानीपत स्पेशल कोटा से सुबह 09:45 बजे रवाना होकर लाखेरी 10:38 बजे, सवाई माधोपुर 11:28 बजे, गंगापुर सिटी 12:23 बजे, हिंडौन सिटी 01:08 बजे, बयाना 02:10 बजे व भरतपुर 02:48 बजे, मथुरा 04:10 बजे, नई दिल्ली 07.15 बजे, सोनीपत 08:43 बजे, भोड़वाल माजरी 09:20 बजे पहुंचते हुए उसी दिन रात्रि 10:25 बजे पानीपत पहुंचेगी।
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वापसी में गाड़ी संख्या 09802 पानीपत-कोटा स्पेशल पानीपत से रात को 11:35 बजे रवाना होकर अगले दिन भोड़वाल माजरी 12:35 बजे, सोनीपत 01:10 बजे, नई दिल्ली 02:20 बजे, मथुरा 05:15 बजे, भरतपुर 06:03 बजे, बयाना 07:00 बजे, हिंडौन सिटी 07:57 बजे, गंगापुर सिटी 08:32 बजे, सवाई माधोपुर 09:55 बजे व लाखेरी 10:56 बजे पहुंचते हुए दोपहर 01:00 बजे कोटा पहुंचेगी। ट्रेन में दो एसएलआर, 12 सामान्य श्रेणी, तीन शयन यान श्रेणी, एक तृतीय श्रेणी वातानुकूलित समेत कुल 18 कोच की ट्रेन को चलाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे स्टेशन अधीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि पानीपत से कोटा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। ट्रेन का भोड़वाल माजरी स्टेशन पर भी ठहराव निर्धारित किया गया है। संवाद
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