Panipat News: कोटा और पानीपत के बीच चलेगी विशेष ट्रेन

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गाड़ी संख्या 09801 कोटा-पानीपत स्पेशल कोटा से सुबह 09:45 बजे रवाना होकर लाखेरी 10:38 बजे, सवाई माधोपुर 11:28 बजे, गंगापुर सिटी 12:23 बजे, हिंडौन सिटी 01:08 बजे, बयाना 02:10 बजे व भरतपुर 02:48 बजे, मथुरा 04:10 बजे, नई दिल्ली 07.15 बजे, सोनीपत 08:43 बजे, भोड़वाल माजरी 09:20 बजे पहुंचते हुए उसी दिन रात्रि 10:25 बजे पानीपत पहुंचेगी।वापसी में गाड़ी संख्या 09802 पानीपत-कोटा स्पेशल पानीपत से रात को 11:35 बजे रवाना होकर अगले दिन भोड़वाल माजरी 12:35 बजे, सोनीपत 01:10 बजे, नई दिल्ली 02:20 बजे, मथुरा 05:15 बजे, भरतपुर 06:03 बजे, बयाना 07:00 बजे, हिंडौन सिटी 07:57 बजे, गंगापुर सिटी 08:32 बजे, सवाई माधोपुर 09:55 बजे व लाखेरी 10:56 बजे पहुंचते हुए दोपहर 01:00 बजे कोटा पहुंचेगी। ट्रेन में दो एसएलआर, 12 सामान्य श्रेणी, तीन शयन यान श्रेणी, एक तृतीय श्रेणी वातानुकूलित समेत कुल 18 कोच की ट्रेन को चलाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे स्टेशन अधीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि पानीपत से कोटा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। ट्रेन का भोड़वाल माजरी स्टेशन पर भी ठहराव निर्धारित किया गया है। संवाद