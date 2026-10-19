विपक्ष लगातार जनता को भ्रमित करने का कर रहा प्रयास : शाहनवाज

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उन्होंने कहा कि आज विपक्ष लगातार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। आए दिन होने वाले प्रदर्शनों से जनता को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी भाजपा की जीत होती है, वहां कांग्रेस चुनाव में वोट चोरी के बेबुनियाद आरोप लगाती है। जबकि कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में वे कुछ नहीं बोलते। जनता अब समझदार हो चुकी है, यही वजह है कि देश में हर जगह भाजपा की सरकारें बन रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं। इस मौके पर नीतिसैन भाटिया, नवीन भाटिया, चेतन तनेजा, विक्की बतरा, योगेश शर्मा, अशोक बांगा, चंदन विज, सतीश गंगवानी, रोहताश देशवाल और सुरेंद्र दूहन मौजूद रहे। संवाद

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पानीपत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता नीतिसैन भाटिया के मॉडल टाउन स्थित निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष नवीन भाटिया ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। वे यहां अपने बेटे अरबाज के विवाह का निमंत्रण देने आए थे।