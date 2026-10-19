Panipat News: युवक की मौत, दूसरी पत्नी पर 10 लाख रुपये ऐंठने के लिए मारपीट कर जहर देने का आरोप

विज्ञापन

राज सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि लोकेश उसके तीन बेटों में सबसे बडे थे। उनकी पहली शादी करीब 12 वर्ष पहले करनाल के सगोही गांव की किरण के साथ हुई थी। इनसे उनको 10 साल की बेटी है। इस बीच पानीपत के जुलालपुर गांव पूजा ने लोकेश को अपने जाल में फंसा लिया। पूजा पहले भी कई शादी कर चुकी है। पूजा ने लोकेश का उसकी पहली पत्नी से तलाक करा दिया। इसके बाद उससे शादी कर ली। उन्होंने आरोप लगाया कि पूजा ने लोकेश को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वह अक्सर उससे पैसे ऐंठ लेती थी और लोकेश को समय पर खाना तक नहीं देती थी। वह अब लोकेश के माध्यम से उनसे 10 लाख रुपये नकद लाने का दबाव बना रही थी। पैसे न लाने पर उसे घर में घुसने नहीं दिया जाता था। उसने उनके घर आकर भी पैसे न देने पर लोकेश को मरवा देने की धमकी दी थी। इसके अलावा लोकेश के कार खरीदने को दिए पैसे भी अपने नाम करा लिए थे।पिता राज सिंह ने बताया कि लोकेश शनिवार की रात करीब 10 बजे नूरवाला रामलीला चौक के पास अपने चाचा सतीश कुमार से मिला था। उसने उनको बताया कि पूजा उससे 10 लाख रुपये मांग रही है और न देने पर जान से मारने की धमकी दे रही है। इसके बाद रविवार सुबह करीब सात बजे विकास नाम का एक युवक उनके घर आया। उसने लोकेश का एक्सीडेंट होने और सेक्टर-18 स्थित एक अस्पताल में दाखिल होने की बात कही। वे अस्पताल पहुंचे तो लोकेश मृत मिला। सेक्टर-13-17 थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि मृतक के पिता के बयानों के आधार पर आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद