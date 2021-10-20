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नारायणगढ़। पुलिस ने थाना क्षेत्र गांव गधौली में सोना-चांदी सामान व नकद राशि चोरी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी प्रेम पाल ने बतलाया कि शिकायतकर्ता अभिमन्यु निवासी गांव गधौली ने रविवार को थाना नारायणगढ़ को दी शिकायत में बताया था कि 21 नवंबर को गांव गधौली में स्थित उसके घर से आरोपी योगेश व फोजी ने सोना-चांदी का सामान तथा नकद राशि चोरी की है। शिकायत पर पुलिस ने थाना नारायणगढ़ में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी।इसके बाद पुलिस ने कैथल के बाबा बस्ती निवासी फौजी व यमुनानगर के सढ़ौरा निवासी योगेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोमवार को आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से आरोपी योगेश को न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया और फौजी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

संवाद न्यूज एजेंसी