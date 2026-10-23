फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   White coat ceremony held for the new MBBS batch at NC Medical College; students take the Charaka Oath

Panipat News: एनसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के नए बैच की व्हाइट कोट सेरेमनी, छात्रों को दिलाई चरक शपथ

Fri, 23 Oct 2026 06:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:58 PM IST
विज्ञापन
White coat ceremony held for the new MBBS batch at NC Medical College; students take the Charaka Oath
एनसी मेडिकल कॉलेज में व्हाइट कोट सेरेमनी में सीमा त्रिखा और एसपी मेधा भूषण। संवाद
मुख्य अतिथि डॉ. सोनिया त्रिखा और एसपी मेधा भूषण ने छात्रों को कोट पहनाकर उज्ज्वल भविष्य का दिया आशीर्वाद
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
इसराना। एनसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल इसराना में शुक्रवार को एमबीबीएस बैच 2026 के नए विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत व्हाइट कोट सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नए विद्यार्थियों को चिकित्सा क्षेत्र में सेवा, अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करने की चरक शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बीके गुप्ता ने की, जबकि मंच संचालन डीन एकेडमिक डॉ. निवेदिता पांडेय ने किया।
हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉ. सोनिया त्रिखा ने मुख्यातिथि और एसपी मेधा भूषण ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कॉलेज के वाइस चेयरमैन भूषण गुप्ता और सचिव विजय गुप्ता ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।
विज्ञापन

डॉ. सोनिया त्रिखा ने कहा कि एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने का यह दिन उनके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज से उनके जीवन में एक नई यात्रा और बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत हुई है। समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखने वाले विद्यार्थियों को पूर्ण अनुशासन और समर्पण के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को सकारात्मक वातावरण में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसपी मेधा भूषण ने कहा कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। विद्यार्थियों को अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना चाहिए। एएमएस डॉ. विजय दहिया ने पीपीटी के माध्यम से कॉलेज की विशेषताओं और चिकित्सा सुविधाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर कॉलेज के अध्यक्ष डॉ. बी गुप्ता, वाइस चेयरमैन भूषण गुप्ता, सचिव विजय गुप्ता, मैनेजमेंट सदस्य दीपक गुप्ता, अक्षय गुप्ता और विन्यास गुप्ता, निदेशक मेजर जनरल डॉ. पीके सिंह, मेडिकल सुपरीटेंडेंट मेजर जनरल एसपीएस कोचर, कर्नल रामकुमार, कर्नल जगबीर सिंह जागलान व डॉ. राजेश सहित मौजूद रहे।
6
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed