Panipat News: यमुना तट पर प्रकृति की पाठशाला में पहुंचे आईबी कॉलेज के विद्यार्थी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। आईबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने वनस्पति विज्ञान विभाग के तत्वावधान में यमुना नदी के तट क्षेत्र का एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने प्राकृतिक परिवेश में जलीय एवं स्थलीय वनस्पतियों का प्रत्यक्ष अध्ययन किया और विभिन्न पौधों के नमूने एकत्रित किए।भ्रमण के दौरान शिक्षकों ने विद्यार्थियों को नदी के पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय जैव विविधता की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने तटवर्ती क्षेत्र में उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों का सूक्ष्म निरीक्षण कर उनके नमूने एकत्रित किए। इन नमूनों का उपयोग महाविद्यालय की प्रयोगशाला में अध्ययन और हरबेरियम फाइल तैयार करने के लिए किया जाएगा।प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने कहा कि व्यावहारिक ज्ञान हासिल करने के लिए प्राकृतिक परिवेश से बेहतर प्रयोगशाला नहीं हो सकती। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुभव आधारित शिक्षा प्रदान करने की इस पहल की सराहना की।भ्रमण का नेतृत्व वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. निधान सिंह और प्राणीशास्त्र विभागाध्यक्ष पवन कुमार ने किया। उनके साथ सहायक प्राध्यापक रजनी, स्वाति, शोधार्थी योगेश शर्मा और गैर-शिक्षण कर्मचारी राममेहर शर्मा भी मौजूद रहे।10