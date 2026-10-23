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Panipat News: एचईआरसी के फैसले के खिलाफ बिजली इंजीनियर ने पावर प्लांट पर किया प्रदर्शन

Fri, 23 Oct 2026 07:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 07:07 PM IST
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Power engineer stages protest at power plant against HERC decision
संवाद न्यूज एजेंसी
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थर्मल। पानीपत थर्मल पावर प्लांट के इंजीनियर ने बिजली निगम की यूनियन का खुला समर्थन कर शुक्रवार को दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया।
हरियाणा पावर जनरेशन इंजीनियर्स एसोसिएशन (एचपीजीईए ) ने हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन (एचपीईए) और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है।
शुक्रवार को सुबह एचपीजीसीएल के प्रमुख शक्ति संयंत्र पानीपत थर्मल पावर स्टेशन के प्रशासनिक भवन पर इंजीनियरों ने जोरदार सांकेतिक प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन आगामी दो दिनों तक जारी रहेगा।
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जोनल अध्यक्ष एक्सईएन रवींद्र यादव ने बताया कि बिजली उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित न हो, इसलिए आम जनता के हित में हड़ताल न करने का फैसला लिया गया है। हालांकि एचईआरसी के फैसले के खिलाफ उनका नैतिक समर्थन और विरोध जारी रहेगा।
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