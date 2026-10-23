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Panipat News: आज से सजेगा जादू का मंच, जादूगर सम्राट शंकर दिखाएंगे हैरतअंगेज करतब

Fri, 23 Oct 2026 07:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 07:02 PM IST
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The stage for magic is set starting today, where the magician Samrat Shankar will perform astonishing feats.
शो की जानकारी देतेजादूगर सम्राट शंकर। स्रोत : सोशल मीडिया
पानीपत। जिला में जादूगर सम्राट शंकर के जादुई शो चार दिन तक होंगे। इनका शुभारंभ शनिवार को देशबंधु गुप्ता राजकीय महाविद्यालय सेक्टर-18 में होगा। विकास, पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार मुख्यातिथि होंगे। 27 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले सभी शो आमजन के लिए पूरी तरह निशुल्क रहेंगे। यह आयोजन सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग अमृतकाल जागरूकता अभियान के तहत किया है।
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स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जादूगर सम्राट शंकर ने बताया कि जादू केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। अपने शो के जरिए वे कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे तथा सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन दो शो आयोजित किए जाएंगे। पहला दोपहर एक और दूसरा शाम सात बजे तक होगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल के अति प्रयोग से बचकर स्वास्थ्य और योग पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने शहरवासियों को सपरिवार इन निशुल्क शो में शामिल होने का निमंत्रण दिया है।
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