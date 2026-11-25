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प्रधान आर्य सुरेश मलिक ने कहा कि यज्ञ भारतीय संस्कृति का आधार है। नियमित हवन से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि मन में सकारात्मक विचारों का संचार भी होता है। उन्होंने युवाओं से महर्षि दयानंद सरस्वती के दिखाए मार्ग पर चलने और समाज से कुरीतियों को दूर करने के लिए आगे आने की अपील की।

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पानीपत। सेक्टर-12 स्थित आर्य समाज मंदिर में बुधवार को साप्ताहिक हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के श्रद्धालुओं और आर्य समाज के सदस्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां डालकर विश्व शांति और जनकल्याण की कामना की।