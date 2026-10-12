Panipat News: कठिन अभ्यास और संघर्ष से वॉलीबॉल खिलाड़ी मनीषा ने बनाई पहचान

विज्ञापन



मनीषा ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही वॉलीबॉल खेल में रुचि थी इसलिए उन्होंने खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए नियमित अभ्यास किया। उन्होंने जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। खेल के प्रति उनका समर्पण और अनुशासन ही उनकी सफलता का आधार बना। उनके पिता मुकेश कुमार किसान हैं उनकी मां रेशमा देवी गृहिणी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने बेटी के सपनों को पूरा करने में पूरा सहयोग दिया। परिवार ने मनीषा को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी तैयारी में पूरा साथ दिया। मनीषा कोच सन्नी के मार्गदर्शन में कई वर्षों से नियमित अभ्यास कर रही हैं। कोच ने बताया कि मनीषा शुरू से ही मेहनती और अनुशासित खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने कभी भी कठिन परिस्थितियों से हार नहीं मानी और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। खेल के मैदान में उनकी मेहनत और सीखने की लगन ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। संवाद

विज्ञापन

पानीपत। मेहनत और लगन के दम पर बेटियां हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। जिले की बेटी मनीषा ने कठिन अभ्यास और संघर्ष के दम पर वॉलीबॉल में पहचान बनाई है और इसके साथ प्रदेश का भी मान बढ़ा रही हैं। वह अबतक विभिन्न प्रतियोगिताओं में करीब आठ स्वर्ण और छह रजत पदक अपने नाम कर चुकी हैं।