Panipat News: श्री गोरी शंकर मंदिर के प्रधान विक्रम बड़गुर्जर और उपप्रधान बने रवि कोटियान

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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। ईदगाह रोड स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर परिसर में खटीक समाज की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से संत शिरोमणि श्री दुर्बलनाथ महाराज सामुदायिक भवन असंध रोड और श्री गौरी शंकर मंदिर ईदगाह रोड के सुचारू संचालन व विकास कार्यों को गति देने के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया। समाज ने विक्रम बड़गुर्जर को प्रधान और रवि कोटियान को उपप्रधान नियुक्त किया।नवनिर्वाचित प्रधान विक्रम बड़गुर्जर ने कहा कि श्री गौरी शंकर मंदिर के मुख्य हॉल का विस्तार करना उनकी पहली और प्रमुख प्राथमिकता रहेगी, ताकि धार्मिक आयोजनों, सत्संग और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान श्रद्धालुओं व समाज के लोगों को जगह की कमी का सामना न करना पड़े। असंध रोड स्थित संत शिरोमणि श्री दुर्बलनाथ महाराज सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार और वहां जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के कार्य को भी त्वरित गति से पूरा किया जाएगा। नवनिर्वाचित उपप्रधान रवि कोटियान ने कहा कि कार्यकारिणी का उद्देश्य केवल पद संभालना नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। इस अवसर पर आत्माराम राणा, सतपाल बड़गुर्जर, मंगल सिंह राणा, राजबीर मुंडे, उत्तर कुमार पचीसिया व बाबूराम मोगा उपस्थित रहे।