Panipat News: पिस्तौल दिखाकर दो युवकों का अपहरण, निर्वस्त्र कर बीयर की बोतल पर बैठाया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

शिकायतकर्ता ने आयोग में दी शिकायत में बताया कि वह मजदूरी और खेती करते हैं। 16 अप्रैल 2026 की रात को वह अपने खेत में पानी लगाने के लिए गए थे। बिजली नहीं आने पर रात को 11 बजे वापस गांव लौट रहे थे। जैसे ही वह गांव के पास सनौली रोड पर पहुंचे तो कार सवार अजय, सुमित और जतिन ने उनके ऊपर कार चढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन वह बच गए। इसके बाद पिस्तौल दिखाकर उन्हें जबरन कार में बैठा लिया और सनौली रोड स्थित एक शराब की दुकान से शराब और बीयर की बोतल खरीदी।वहां से वह ऊझा रोड स्थित सुमित की प्रिंटिंग प्रेस की दुकान पर ले गए और दोनों को बंधक बना लिया। तीनों ने अपने एक अन्य साथी को भी बुला लिया। पहले तो उन्हें जबरन शराब पिलाई और इसके बाद टीवी की आवाज तेज कर उनकी पिटाई की। लाठी, लोहे के पाइप और बेल्ट से उनकी पिटाई की गई। जिससे वह घायल हो गए। चांदनी बाग थाना प्रभारी किरण ने बताया कि अजय, सुमित और जतिन और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ एससी एसटी एक्ट, अपहरण, पिटाई करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अभी तफ्तीश की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।एक युवक के साथ किया गलत कामशिकायकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने उनके साथ अमानवीय कृत्य किया। उन्हें निर्वस्त्र कर बीयर की बोतल पर बैठाया। जिससे बोतल उनके गुप्तांग में धंस गई। आरोप है कि अजय ने उनमें से एक के साथ गलत काम भी किया है। साथ ही खुद ही डायल 112 पर फोन कर पुलिस बुला ली और डर दिखाकर उसने झूठा बयान दिलवाकर उनकी वीडियो बना ली।