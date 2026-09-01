Panipat News: गोशाला की छत से गिरे दो श्रमिक, एक की मौत

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यूपी के गोंडा जिले के रहने वाले राजू ने बताया कि उनके जीजा रमेश काफी समय पानीपत के सनौली रोड स्थित एक कॉलोनी में रहकर मजदूरी करते हैं। रविवार शाम को करीब सात बजे वह संजय चौक के पास गोशाला में दूसरी मंजिल पर बन रहे श्रमिक क्वार्टर पर काम कर रहे थे। उनके साथ अजय भी काम कर रहे थे। काम करते समय पैर फिसलने से रमेश और अजय नीचे गिर गए।घायल अवस्था में दोनों को जिला नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। जहां पर रमेश को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, अजय को अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। शुरुआत में परिजनों ने छत पर ईंट पहुंचाने वाली ट्राली में करंट आने से हादसा होने की बात कही है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। थाना सेक्टर-29 प्रभारी रोबिन ने बताया कि रमेश की पत्नी अंजली के बयान दर्ज किए। उन्होंने पैर फिसलकर गिरने की ही बात कही है। परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं।बिजली से जुड़ा काम नहीं हो रहा था : रामनिवासगोशाला के प्रधान रामनिवास गुप्ता ने कहा कि जहां पर श्रमिक काम कर रहे थे वहां बिजली से संबंधित का कोई काम नहीं था। हादसे के समय बाकी अन्य श्रमिक बाहर थे। जिस कारण हादसों के सही कारणों के बारे में अभी कोई पता नहीं चला है।