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मामला छह जनवरी 2021 का है। मतलौडा थाना पुलिस ने रेलवे फाटक के पास बीकानेर स्वीट्स के नजदीक एक स्विफ्ट कार को रोककर तलाशी ली थी। राजपत्रित अधिकारी डॉ. मानिक पंवार की निगरानी में कार की पिछली सीट पर रखे प्लास्टिक के कट्टे से 19 किलो गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने जींद निवासी गौरव, सुशील और झज्जर निवासी राहुल को गिरफ्तार किया था।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने सुनवाई के बाद गौरव और सुशील को दोषी करार दिया। बचाव पक्ष ने फोरेंसिक रिपोर्ट में 22 दिन की देरी और स्वतंत्र गवाह नहीं होने का मुद्दा उठाया था। अदालत ने देरी को प्रशासनिक प्रक्रिया मानते हुए दोनों को सजा सुनाई, जबकि राहुल को बरी कर दिया। ब्यूरो