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Panipat News: पंचायत के लोहे के जाल चोरी करने के आरोप में दो गिरफ्तार

Tue, 20 Oct 2026 06:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 06:07 PM IST
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Two arrested for stealing iron mesh belonging to the panchayat
पानीपत। गढ़ी बेसिक गांव की गलियों से पंचायत के लोहे के जाल चोरी करने के आरोप में सीआईए-थ्री ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान नवादा पार निवासी मुजम्मिल और तैयब के रूप में हुई है। पांच सितंबर को गांव के सरपंच रफाकत हसन ने थाना सनौली में चोरी की शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार, चोर गलियों में पंचायत की ओर से लगाए गए लाखों रुपये के लोहे के जाल चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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