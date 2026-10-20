Panipat News: शहर के पार्कों व सार्वजनिक स्थलों पर लगेंगी स्टेनलेस स्टील की बेंचें, नगर निगम खर्च करेगा 80.42 लाख

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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शहर के सुंदरीकरण और आम नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों पर बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से नगर निगम पानीपत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगर निगम प्रशासन ने शहरी क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, पार्कों और विभिन्न वार्डों में उच्च गुणवत्ता वाली स्टेनलेस स्टील (एसएस) की नई बेंचें लगाने का फैसला लिया है। इन पर करीब 80.42 लाख रुपये की अनुमानित बजट राशि तय की है।जारी टेंडर दस्तावेज के अनुसार, यह प्रक्रिया ओपन टेंडर प्रणाली के तहत पूरी की जा रही है। जिसमें दो कवर (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) शामिल हैं। टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत आठ अक्तूबर से हुई थी। एजेंसियों व ठेकेदारों के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 19 अक्तूबर रही।नगर निगम कार्यालय में दोपहर बाद टेंडर खोला गया। परियोजना की शर्तों के तहत आवेदकों के लिए 3,500 रुपये टेंडर व प्रोसेसिंग फीस तथा 1.61 लाख रुपये बयाना राशि तय की गई है। भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। कार्य का ठेका आवंटित होने के बाद संबंधित एजेंसी को 240 दिनों (लगभग 8 महीने) के भीतर शहर में निर्धारित स्थानों पर बेंचें लगाने का कार्य पूरा करना होगा।पार्षदों ने हाउस की बैठक में रखी थी मांगस्थानीय लोग पार्षदों से बेंच रखने की मांग कर रहे थे। इनमें खासकर सार्वजनिक स्थान और पार्कों में बेंच रखने की मांग थी। पार्षदों ने हाउस की बैठक में इस मांग को रखा था। हाउस ने इसे मंजूरी दे दी थी। वार्ड-21 के पार्षद संजीव दहिया ने बताया कि वार्डों में सार्वजनिक स्थानों व पार्कों में स्टील के बेंच की जरूरत थी। इनकी लाइफ भी अधिक होती है।नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी गोपाल कलावत ने बताया कि इस योजना के धरातल पर उतरने से पार्कों, मुख्य चौराहों और प्रमुख मार्गों पर आने-जाने वाले राहगीरों तथा वरिष्ठ नागरिकों को बैठने की सुगम और आधुनिक सुविधा मिल सकेगी।