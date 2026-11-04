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Panipat News: जरूरतमंद और श्रमिकों को मिलेगी निशुल्क स्वास्थ्य सहायता, दिन के समय होगी संचालित

Wed, 04 Nov 2026 06:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:49 PM IST
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Those in need and laborers will receive free healthcare assistance; services will be available during the day.
-मुख्यालय चंडीगढ़ से पानीपत भेजी गई एंबुलेंस
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। जिले में रेडक्रॉस अब जरूरतमंद लोगों और श्रमिकों को निशुल्क स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराएगा। इसके लिए दो एंबुलेंस रेडक्रॉस को मिली हैं।
जिला सचिवालय परिसर से बुधवार को उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने नई एंबुलेंस को नारियल फोड़कर और झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एंबुलेंस विशेष रूप से जरूरतमंद, श्रमिक और आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद लोगों को दिन के समय स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संचालित की जाएगी। इस पहल से ऐसे जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में एंबुलेंस सुविधा के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
उपायुक्त ने कहा कि मानवता की वास्तविक पहचान जरूरत के समय दूसरों के काम आने में है। कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं का सहारा देना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का हिस्सा है। हमारा प्रयास है कि आर्थिक अभाव किसी के उपचार में बाधा न बने।
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रेडक्रॉस सचिव गौरव रामकरण ने बताया कि यह एंबुलेंस मुख्यालय चंडीगढ़ से पानीपत के लिए भेजी गई है। फिलहाल इसका संचालन दिन के समय किया जाएगा। इन्हें भविष्य में जरूरत के अनुसार रात में भी शुरू किया जा सकता है। इस सेवा के संचालन की जिम्मेदारी अमित कुमार को सौंपी गई है। इस मौके पर एसडीएम मनदीप कुमार, डीआईपीआरओ डॉ. सुनील बसताड़ा, रेडक्रॉस सचिव गौरव रामकरण, डीटीओ हरमेश, प्रेरणा बजाज, सोनिया और नरेंद्र मौजूद रहे।
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जरूरतमंद इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क
इंचार्ज अमित कुमार : 95881-85866
एंबुलेंस चालक अजय : 98177-55761
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