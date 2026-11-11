Panipat News: भैयादूज पर बाजारों में रौनक, मिठाई और गिफ्ट पैक खरीदने उमड़ी भीड़

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त्योहार को लेकर दुकानदारों ने भी प्रतिष्ठानों को विशेष रूप से सजाया हुआ था। मिठाई की दुकानों पर रंग-बिरंगी मिठाइयों और आकर्षक पैकिंग वाले गिफ्ट बॉक्स की खूब मांग रही। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, सजावटी उपहार और पूजा सामग्री की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ रही। युवतियों ने हाथों पर मेहंदी लगवाई। थानेसर, पिहोवा, शाहाबाद, लाडवा और इस्माईलाबाद सहित विभिन्न कस्बों में भी बाजार गुलजार रहे।तिलक और शगुन से मजबूत होते हैं रिश्तेपंडित उमेश शास्त्री के अनुसार भैयादूज पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। इसके बाद भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहनों को शगुन और उपहार देते हैं। यह पर्व भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास और आपसी जिम्मेदारी के भाव को मजबूत करने का प्रतीक है।