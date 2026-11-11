Panipat News: भैयादूज पर बाजारों में रौनक, मिठाई और गिफ्ट पैक खरीदने उमड़ी भीड़
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:26 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:26 AM IST
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कुरुक्षेत्र। भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक भैयादूज पर्व को लेकर जिले के बाजार में खूब रौनक रही। शहर के साथ कस्बों और गांवों के बाजारों में भी सुबह से खरीदारों की चहल-पहल देखने को मिली। बहनों ने भाइयों का तिलक करने के बाद शगुन और उपहार देने के लिए मिठाइयों, गिफ्ट पैक और अन्य सामान की खरीदारी की।
त्योहार को लेकर दुकानदारों ने भी प्रतिष्ठानों को विशेष रूप से सजाया हुआ था। मिठाई की दुकानों पर रंग-बिरंगी मिठाइयों और आकर्षक पैकिंग वाले गिफ्ट बॉक्स की खूब मांग रही। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, सजावटी उपहार और पूजा सामग्री की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ रही। युवतियों ने हाथों पर मेहंदी लगवाई। थानेसर, पिहोवा, शाहाबाद, लाडवा और इस्माईलाबाद सहित विभिन्न कस्बों में भी बाजार गुलजार रहे।
तिलक और शगुन से मजबूत होते हैं रिश्ते
पंडित उमेश शास्त्री के अनुसार भैयादूज पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। इसके बाद भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहनों को शगुन और उपहार देते हैं। यह पर्व भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास और आपसी जिम्मेदारी के भाव को मजबूत करने का प्रतीक है।
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त्योहार को लेकर दुकानदारों ने भी प्रतिष्ठानों को विशेष रूप से सजाया हुआ था। मिठाई की दुकानों पर रंग-बिरंगी मिठाइयों और आकर्षक पैकिंग वाले गिफ्ट बॉक्स की खूब मांग रही। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, सजावटी उपहार और पूजा सामग्री की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ रही। युवतियों ने हाथों पर मेहंदी लगवाई। थानेसर, पिहोवा, शाहाबाद, लाडवा और इस्माईलाबाद सहित विभिन्न कस्बों में भी बाजार गुलजार रहे।
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तिलक और शगुन से मजबूत होते हैं रिश्ते
पंडित उमेश शास्त्री के अनुसार भैयादूज पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। इसके बाद भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहनों को शगुन और उपहार देते हैं। यह पर्व भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास और आपसी जिम्मेदारी के भाव को मजबूत करने का प्रतीक है।
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