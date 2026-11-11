Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Blood donation camp for children suffering from thalassemia on the 15th

Panipat News: थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर 15 को

Wed, 11 Nov 2026 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Blood donation camp for children suffering from thalassemia on the 15th
इस्माईलाबाद। आई हेल्प यू ग्रुप की ओर से जरूरतमंद मरीजों एवं थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की सहायता के उद्देश्य से गांव झांसा में 15 नवंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर अरोड़ा धर्मशाला में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगेगा।
विज्ञापन

शिविर में चंडीगढ़ सेक्टर-32 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ब्लड बैंक टीम रक्त संग्रह प्रक्रिया को व्यवस्थित करेगी। आयोजक सदस्य गौरव गर्ग ने कहा कि रक्तदान महादान है, जो कि जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन देने का माध्यम बन सकता है। युवाओं एवं सामाजिक संगठनों सहित क्षेत्रवासियों से अधिकाधिक संख्या में 15 नवंबर को अरोड़ा धर्मशाला में आकर रक्तदान करने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed