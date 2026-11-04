Panipat News: ईंटों पर गाड़ी टिकाकर टायर और एलॉय व्हील उड़ा ले गए चोर

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पानीपत। सेक्टर-24 में चोर गाड़ी को ईंटों पर खड़ा कर चारों टायर समेत एलॉय व्हील ले गए। थाना चांदनी बाग पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सेक्टर-24 अनिल कुमार ने बताया कि इनोवा गाड़ी दो नवंबर की सुबह करीब पौने आठ बजे मकान के बाहर खड़ी की थी। वे तीन नवंबर की सुबह सवा बजे बाहर आए तो चोरी का पता चला। इसकी सूचना मिलते ही थाना चांदनी बाग पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी रेखा ने बताया कि पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों में फुटेज खंगाल रही है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो

माई सिटी रिपोर्टर