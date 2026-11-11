Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Youth attacked with knife over mobile phone transaction dispute

Panipat News: मोबाइल के लेन-देन के विवाद में युवक पर चाकू से हमला

Wed, 11 Nov 2026 02:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Youth attacked with knife over mobile phone transaction dispute
सनौली। नवादा गांव में दिवाली की रात शराब पार्टी के दौरान मोबाइल फोन के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने नगर निगम कर्मचारी की कमर में चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए उसके चचेरे भाई के हाथ पर भी चाकू लग गया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
विज्ञापन

नवादा गांव के प्रमोद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह नगर निगम में कार्यरत है। वह दिवाली की रात करीब 10 बजे वह अपने भाई जगमिंद्र के साथ प्लॉट में बैठा था। इस दौरान गांव का आजाद वहां आया और तीनों ने साथ बैठकर शराब पी। आजाद ने कुछ देर बाद उसका मोबाइल ले लिया। वह अपना मोबाइल वापस मांगने लगा तो आजाद ने देने से मना कर दिया।
विज्ञापन

आजाद विरोध करने पर आवेश में आ गया और जेब से चाकू निकालकर उसकी कमर पर वार कर दिया। उसके चचेरे भाई विपिन ने बीचबचाव किया तो उसके हाथ पर भी चाकू लग गया। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सनौली थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पीड़ित के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी आजाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed