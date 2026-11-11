Panipat News: मोबाइल के लेन-देन के विवाद में युवक पर चाकू से हमला

विज्ञापन

नवादा गांव के प्रमोद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह नगर निगम में कार्यरत है। वह दिवाली की रात करीब 10 बजे वह अपने भाई जगमिंद्र के साथ प्लॉट में बैठा था। इस दौरान गांव का आजाद वहां आया और तीनों ने साथ बैठकर शराब पी। आजाद ने कुछ देर बाद उसका मोबाइल ले लिया। वह अपना मोबाइल वापस मांगने लगा तो आजाद ने देने से मना कर दिया।आजाद विरोध करने पर आवेश में आ गया और जेब से चाकू निकालकर उसकी कमर पर वार कर दिया। उसके चचेरे भाई विपिन ने बीचबचाव किया तो उसके हाथ पर भी चाकू लग गया। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सनौली थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पीड़ित के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी आजाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।