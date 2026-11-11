Panipat News: विद्यार्थियों को अन्न के सम्मान और सेवा-सहयोग का दिया संदेश

विज्ञापन



कार्यक्रम में श्री एसडी एजुकेशन सोसाइटी के सचिव नरेश कुमार गोयल, एसडीवीएम सिटी के चेयरमैन सतीश चंद्रा, एसडी विद्या मंदिर हुडा के चेयरमैन तुलसी सिंगला, वाइस चेयरमैन विकास गर्ग, सचिव उत्तम गुप्ता और प्रधानाचार्या डॉ. अनु गुप्ता ने भगवान श्रीकृष्ण एवं गोवर्धन महाराज की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। विज्ञापन

विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अन्न के सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जोड़ने के साथ उनमें सेवा भावना, संस्कार और आपसी सद्भाव विकसित करने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में श्री एसडी एजुकेशन सोसाइटी के सचिव नरेश कुमार गोयल, एसडीवीएम सिटी के चेयरमैन सतीश चंद्रा, एसडी विद्या मंदिर हुडा के चेयरमैन तुलसी सिंगला, वाइस चेयरमैन विकास गर्ग, सचिव उत्तम गुप्ता और प्रधानाचार्या डॉ. अनु गुप्ता ने भगवान श्रीकृष्ण एवं गोवर्धन महाराज की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की।विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अन्न के सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जोड़ने के साथ उनमें सेवा भावना, संस्कार और आपसी सद्भाव विकसित करने का अवसर मिलता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

पानीपत। एसडी विद्या मंदिर हुडा में गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद भव्य अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। इस दाैरान विद्यार्थियों को प्रकृति संरक्षण,अन्न के सम्मान और सेवा-सहयोग का संदेश दिया गया।