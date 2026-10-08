Panipat News: वार्ड-13 के संत नगर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर निगम बनाएगा वॉलीबॉल ग्राउंड, जारी किया टेंडर

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पानीपत। नगर निगम शहर के वार्ड-13 के युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए वॉलीबॉल ग्राउंड बनाएगा। यह ग्राउंड वार्ड में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। इसके मूर्त रूप में आने पर युवाओं और खिलाड़ियों को अपने आसपास ही खेल का मैदान मिल जाएगा। इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे खेल प्रतिभाओं को निखरने का बेहतर मंच मिलेगा।वार्ड-13 के अंतर्गत खेल का कोई बड़ा मैदान नहीं है। ऐसे में युवाओं को सिवाह, उग्राखेड़ी या फिर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। इससे आने-जाने में अपेक्षा से अधिक समय लग जाता है। युवा वार्ड में ही खेल के मैदान के लिए जगह की मांग कर रहे थे। वार्ड-13 पार्षद सरवेश शर्मा के प्रतिनिधि बेटे आशीष शर्मा ने बताया कि उझा रोड संत नगर में वक्फ बोर्ड की करीब 1800 गज जमीन है। अब करीब 1400 गज जमीन बाकी है। इस पर वॉलीबॉल ग्राउंड बनाया जाएगा। इसके साथ वार्ड में एक और खेल का मैदान बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखार मिलेगा।नगर निगम सात अक्तूबर को ऑनलाइन टेंडर लगाया है। एजेंसियां या ठेकेदार 14 अक्तूबर को सुबह नौ बजे तक अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। उसी दिन नगर निगम कार्यालय में बोलियां के तकनीकी कवर खोले जाएंगे। इसके आधार पर आगामी योजना बनाई जाएगी।वार्ड-13 में वॉलीबॉल ग्राउंड बनने से लंबे समय से खेल सुविधाओं की मांग कर रहे युवाओं की जरूरत पूरी होगी। टेंडर में 90 दिनों की बोली वैधता तय की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य तेजी से शुरू करा दिया जाएगा।नवीन, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम।