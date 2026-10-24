फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   The Food Safety Department collected four samples of food items in Model Town and sent them for testing.

Panipat News: खाद्य सुरक्षा विभाग ने मॉडल टाउन में खाद्य पदार्थों के चार नमूने लेकर जांच को भेजे

Sat, 24 Oct 2026 07:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 07:19 PM IST
विज्ञापन
The Food Safety Department collected four samples of food items in Model Town and sent them for testing.
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

पानीपत। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को मॉडल टाउन क्षेत्र में विभिन्न खाद्य पदार्थों के चार संदिग्ध नमूने भरे हैं। उनको जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. विक्रम पसरिचा की अगुवाई में विभाग की टीम शनिवार को मॉडल टाउन क्षेत्र में पहुंची। उन्होंने दुकानदारों से बात की और यहां से खाद्य पदार्थों के चार नमूने भरे। उन्हांने बताया कि सभी नमूनों को निर्धारित विधिक प्रक्रिया के तहत सील कर जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नियमों के तहत आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ यह विशेष निगरानी अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed