Panipat News: मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का 30 को होगा अंतिम प्रकाशन

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- डीसी अपराजिता ने अधिकारियों को पुनरीक्षण कार्य को क्रॉस चेक करने के दिए निर्देशसंवाद न्यूज एजेंसीकैथल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अपराजिता ने बताया कि जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित कार्य पूरा हो चुका है। इसके बावजूद मतदाता सूचियों की दोबारा जांच और क्रॉस चेकिंग कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि या अशुद्धि को दूर किया जा सके। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार नोटिस चरण तथा दावे एवं आपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया 20 नवंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को किया जाएगा। डीसी अपराजिता विशेष गहन पुनरीक्षण के संशोधित कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों की बैठक ले रही थीं। इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा ए श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीसी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के निर्देशानुसार जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का संशोधित कार्यक्रम जारी हो चुका है। यह कार्यक्रम 1 जुलाई 2026 को क्वालिफाइंग तिथि मानकर निर्धारित किया गया है।उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं अद्यतन होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी पुनरीक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने से वंचित न रहे और सूची में मौजूद त्रुटियों को समय रहते ठीक किया जा सके। इस मौके पर एडीसी डॉ. सुशील कुमार, एसडीएम संजय कुमार, सीटीएम कैप्टन प्रमेश सिंह मौजूद रहे।