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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   The children performed the burning of Ravana, conveying the message of the victory of truth.

Panipat News: बच्चों ने रावण दहन कर दिया सत्य की जीत का संदेश

Sat, 17 Oct 2026 07:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 07:57 PM IST
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The children performed the burning of Ravana, conveying the message of the victory of truth.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पानीपत। कच्चा कैंप के न्यू दीवान नगर स्थित आर्य आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विजय दशमी मनाया गया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया।

निदेशक अंजू खर्ब और मुख्याध्यापिका एकता कोचर ने विद्यार्थियों को रामायण का महत्व बताया के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित लघु नाटिका, कविता पाठ और मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। अंत में रावण के पुतले का प्रतीकात्मक दहन किया गया। इस मौके पर शिक्षक शिवेंद्र शर्मा, सुमन शर्मा, सोनिया, अन्नू सिंगला, पायल कपूर, चेतना भोला व किरत तेहरी मौजूद रही।
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