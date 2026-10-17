Panipat News: मां कालरात्रि के दर्शनों को उमड़े श्रद्धालु, प्राचीन देवी मंदिर में पहुंचे 30 हजार भक्त

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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शारदीय नवरात्र के सातवें दिन शनिवार को मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना के लिए प्राचीन देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अलसुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लग गईं। मंदिर प्रबंधन के अनुसार, दिनभर में करीब 30 हजार श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में माथा टेका। शाम को मंदिर परिसर और आसपास के रास्तों पर भीड़ बढ़ने से श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी हुई। दो सप्तमी होने के कारण रविवार को भी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना है।प्राचीन देवी मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य लालमणि पांडेय ने बताया कि सप्तमी पर सुबह चार बजे मंगल आरती की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए। सुबह से शुरू हुआ दर्शनों का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना करने पहुंचे।आज के लिए भी किए विशेष इंतजाममंदिर के प्रधान काकू बंसल ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन और आवाजाही की विशेष व्यवस्था की गई। रविवार को भी सप्तमी तिथि होने के कारण भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा, पेयजल और कतारबद्ध दर्शन के इंतजाम किए गए हैं।14-16