Panipat News: हरियाणा गणित ओलंपियाड के लिए प्रतिभाओं को निखार रहे शिक्षक

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तैयारी को प्रभावी बनाने के लिए पुस्तकें और ऑनलाइन अभ्यास

गणित ओलंपियाड की तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए जिले में तीन विशेष पुस्तकें तैयार की गई हैं। इनके अलावा वैदिक गणित पर आधारित एक विशेष पुस्तक भी तैयार की जा रही है। इससे विद्यार्थियों को गणना कौशल को बेहतर और रोचक बनाया जाएगा। जिला गणित विशेषज्ञ रणबीर सिंह ने बताया कि जिले में प्रतिदिन शाम डेढ़ घंटे 2500 विद्यार्थी ऑनलाइन अभ्यास टेस्ट में शामिल होते हैं। विद्यार्थियों में तार्किक सोच और रुचि बढ़ाने के लिए प्रतिदिन व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से दो से चार गणितीय पहेलियां भी साझा की जा रही हैं। ब्यूरो विज्ञापन

उत्कृष्ट प्रदर्शन पर 100 विद्यार्थियों को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार

हरियाणा गणित ओलंपियाड 2026-27 के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए भव्य पुरस्कार योजना रखी गई है।

प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपये का होगा। द्वितीय 50 हजार और तृतीय पुरस्कार 25 हजार रुपये का होगा। इनके बाद 97 पुरस्कार 10-10 हजार रुपये के होंगे। तैयारी को प्रभावी बनाने के लिए पुस्तकें और ऑनलाइन अभ्यासगणित ओलंपियाड की तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए जिले में तीन विशेष पुस्तकें तैयार की गई हैं। इनके अलावा वैदिक गणित पर आधारित एक विशेष पुस्तक भी तैयार की जा रही है। इससे विद्यार्थियों को गणना कौशल को बेहतर और रोचक बनाया जाएगा। जिला गणित विशेषज्ञ रणबीर सिंह ने बताया कि जिले में प्रतिदिन शाम डेढ़ घंटे 2500 विद्यार्थी ऑनलाइन अभ्यास टेस्ट में शामिल होते हैं। विद्यार्थियों में तार्किक सोच और रुचि बढ़ाने के लिए प्रतिदिन व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से दो से चार गणितीय पहेलियां भी साझा की जा रही हैं। ब्यूरोउत्कृष्ट प्रदर्शन पर 100 विद्यार्थियों को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कारहरियाणा गणित ओलंपियाड 2026-27 के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए भव्य पुरस्कार योजना रखी गई है।प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपये का होगा। द्वितीय 50 हजार और तृतीय पुरस्कार 25 हजार रुपये का होगा। इनके बाद 97 पुरस्कार 10-10 हजार रुपये के होंगे।

पानीपत। हरियाणा गणित ओलंपियाड 2026-27 योजना के अंतर्गत जिले में विद्यार्थियों की गणितीय प्रतिभा को निखारने के लिए शिक्षक बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहे रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी वर्ग के विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान कर उनमें गणित, तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है। जिला शिक्षा अधिकारी नीलम कुंडू ने बताया कि गणित ओलंपियाड विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मक सोच विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने जिला गणित विशेषज्ञ रणबीर सिंह, टीजीटी-पीजीटी गणित शिक्षकों और सभी विद्यालय प्रमुखों के सामूहिक प्रयासों एवं समर्पण की सराहना की।