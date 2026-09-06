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Panipat News: टायर फटने से टाटा मैजिक पलटा, मजदूर की मौत, चार घायल

Sun, 06 Sep 2026 02:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:36 AM IST
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Tata Magic overturns after tyre burst; labourer dies, four injured.
टैंपो का फटा हुआ टायर। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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समालखा (पानीपत)। समालखा क्षेत्र में जीटी रोड पर शुक्रवार देर रात करीब एक बजे करहंस गांव के पास टायर फटने से एक टाटा मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी संजय (23) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चार साथी घायल हो गए। राहगीरों ने टाटा मैजिक को सीधा कर घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।
थाना समालखा प्रभारी महिपाल ने बताया कि शुक्रवार देर रात करहंस गांव के पास सड़क हादसे की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। जांच में सामने आया कि कुछ मजदूर टाटा मैजिक में सवार होकर पानीपत से गन्नौर की ओर जा रहे थे। करहंस के पास पहुंचते ही अचानक वाहन का टायर फट गया। इससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और टाटा मैजिक हाईवे पर पलट गया।
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हादसे में संजय के अलावा राजकुमार, साहिल, रामदयाल और हर्षित घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए टाटा मैजिक को सीधा किया और सभी घायलों को बाहर निकाला।
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इसके बाद उन्हें उपचार के लिए समालखा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने संजय को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क किनारे करवाया। वहीं, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस हादसे के कारणों
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