Panipat News: केमिकल से भरा टैंकर पलटा, बंद किया हाईवे

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पानीपत। नेशनल हाईवे-44 पर खादी आश्रम के सामने शुक्रवार रात करीब नौ बजे बेंजीन केमिकल से भरा तेज रफ्तार टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। टैंकर पलटते ही ज्वलनशील केमिकल का रिसाव शुरू हो गया। इस वजह से हाईवे को दोनों तरफ से बैरिकेड लगाकर पूरी तरह से बंद कर दिया।सूचना मिलते ही सेक्टर-29 थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। सुरक्षा के मद्देनजर एलिवेटेड हाईवे को दोनों तरफ से बैरिकेड लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया गया। घटनास्थल पर पानीपत फायर सर्विस की छह गाड़ियां और आईओसीएल की विशेष रिस्पांस टीम केमिकल रिसाव को नियंत्रित करने में जुट गई। पानीपत रिफाइनरी से विशेष फोम टेंडर गाड़ी भी मंगवाई गई। दमकलकर्मियों और विशेषज्ञ टीम ने फोम का छिड़काव कर रिसाव बंद कराया।एलिवेटेड हाईवे बंद होने के कारण ट्रैफिक को नीचे जीटी रोड पर डायवर्ट कर दिया गया। इससे चार किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसमें एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं के वाहन भी फंस गए। जाम में फंसे व्यापारी रमेश कुमार ने बताया कि वे दिल्ली जा रहे थे, लेकिन करीब दो घंटे तक जीटी रोड पर फंसे रहे। वहीं, चंडीगढ़ से आ रहे बस यात्री अमित शर्मा ने बताया कि जाम में बस में सवार बच्चे और महिलाएं परेशान होते रहे।डीएसपी ट्रैफिक सुरेश कुमार खुद मौके पर मौजूद रहे। फायर स्टेशन अधिकारी गुरमेल सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर पानीपत फायर सर्विस की छह गाड़ियां और आईओसीएल की विशेष रिस्पांस टीम केमिकल इमरजेंसी से निपटने में जुटी हैं। ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया।