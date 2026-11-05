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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Sundar Singh from Himachal gets four-year prison term for smuggling 400 grams of charas

Panipat News: 400 ग्राम चरस तस्करी में हिमाचल के सुंदर सिंह को चार साल की कैद

Thu, 05 Nov 2026 02:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:49 AM IST
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Sundar Singh from Himachal gets four-year prison term for smuggling 400 grams of charas
60 हजार रुपये जुर्माना, नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। एनडीपीएस की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 400 ग्राम चरस तस्करी के मामले में दोषी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू निवासी सुंदर सिंह को चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मामला 16 दिसंबर 2020 का है। पुलिस ने गश्त के दौरान पानीपत बस अड्डे पर सुंदर सिंह को पकड़ा था। वह हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू स्थित गांव तांदी का निवासी है। तलाशी के दौरान उसके पास से 400 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पूछताछ में उसने बताया था कि वह चरस हिमाचल प्रदेश से पानीपत में बेचने के लिए लाया था। इसके बाद सेक्टर-29 थाना पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने सजा में नरमी बरतने की अपील करते हुए कहा कि सुंदर सिंह का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वह परिवार में अकेला कमाने वाला है। उसके बुजुर्ग माता-पिता बीमार हैं और दो बेटियों की जिम्मेदारी भी उसी पर है।
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वहीं, सरकारी वकील ने अपराध की गंभीरता और समाज पर नशे के दुष्प्रभावों का हवाला देते हुए कड़ी सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी को चार साल की कठोर कारावास की सजा और 60 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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