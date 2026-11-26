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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। देशबंधु गुप्ता राजकीय महाविद्यालय में आयोजित सात दिवसीय रिफॉर्म उत्सव-2026 : युवा रिफॉर्म्स फॉर विकसित भारत के तीसरे दिन विद्यार्थियों की समस्याओं और महाविद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर समूह चर्चा एवं जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखीं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।कार्यक्रम में डॉ. सुमन, ममता कंबोज, डॉ. मीतू व दीपिका ने विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली, छात्रवृत्ति योजनाओं, डिजिटल सेवाओं, परिसर की आधारभूत सुविधाओं और विद्यार्थी-केंद्रित प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।समूह चर्चा के दौरान विद्यार्थियों से मौजूदा व्यवस्थाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव मांगे गए। जन संवाद में विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया और उनके समाधान के लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए।कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक गतिविधियों तक सीमित रखने के बजाय महाविद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार की प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाना रहा। रिफॉर्म उत्सव-2026 के माध्यम से विद्यार्थियों में जागरूकता, जिम्मेदारी और रचनात्मक सहभागिता की भावना विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।28