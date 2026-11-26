माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। बड़ौली अड्डे के पास जीटी रोड की सर्विस रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से घायल व्यक्ति की आठ दिन बाद मौत हो गई। हादसे के समय उनका बेटा भी साथ था, जो बाल-बाल बच गया।गांव बड़ौली निवासी सागर ने पुलिस को बताया कि 17 नवंबर की रात करीब आठ बजे वह अपने पिता तकदीर सिंह के साथ सर्विस रोड से जा रहा था। तभी पीछे से आई सफेद रंग की कार ने उनके पिता को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक कार सहित भाग गया। गंभीर हालत में तकदीर सिंह को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था, जहां 25 नवंबर को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। थाना सदर प्रभारी गुलशन ने बताया कि बेटे की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।