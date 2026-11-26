Panipat News: तेज रफ्तार कार ने छीनी पिता की जिंदगी, साथ चल रहा बेटा बाल-बाल बचा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:07 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:07 PM IST
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- बड़ौली अड्डे के पास सर्विस रोड पर हुआ था हादसा, आठ दिन बाद पीजीआई रोहतक में तोड़ा दम
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। बड़ौली अड्डे के पास जीटी रोड की सर्विस रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से घायल व्यक्ति की आठ दिन बाद मौत हो गई। हादसे के समय उनका बेटा भी साथ था, जो बाल-बाल बच गया।
गांव बड़ौली निवासी सागर ने पुलिस को बताया कि 17 नवंबर की रात करीब आठ बजे वह अपने पिता तकदीर सिंह के साथ सर्विस रोड से जा रहा था। तभी पीछे से आई सफेद रंग की कार ने उनके पिता को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक कार सहित भाग गया। गंभीर हालत में तकदीर सिंह को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था, जहां 25 नवंबर को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। थाना सदर प्रभारी गुलशन ने बताया कि बेटे की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। बड़ौली अड्डे के पास जीटी रोड की सर्विस रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से घायल व्यक्ति की आठ दिन बाद मौत हो गई। हादसे के समय उनका बेटा भी साथ था, जो बाल-बाल बच गया।
गांव बड़ौली निवासी सागर ने पुलिस को बताया कि 17 नवंबर की रात करीब आठ बजे वह अपने पिता तकदीर सिंह के साथ सर्विस रोड से जा रहा था। तभी पीछे से आई सफेद रंग की कार ने उनके पिता को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक कार सहित भाग गया। गंभीर हालत में तकदीर सिंह को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था, जहां 25 नवंबर को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। थाना सदर प्रभारी गुलशन ने बताया कि बेटे की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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